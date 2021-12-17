Beyaza bürünen Kızıldağ Milli Parkı havadan görüntülendi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki sedir ağaçlarıyla kaplı Kızıldağ Milli Parkı'na yağan kar dronla görüntülendi.

Beyşehir Gölü'nün kuzeyinde yer alan ve yüksek oksijen miktarıyla bilinen Kızıldağ Milli Parkı, sedir ağaçlarını saran beyaz örtüyle kaplandı.

Mevsimin ilk karının yağmasıyla beyaza bürünen Kızıldağ Milli Parkı, dronla görüntülendi.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksel kesimlerde etkisini artırdı.

Öte yandan parkın, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle hazırlanan "Kızıldağ Milli Parkı'nın Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Hastalarının Üzerindeki Etkisi" isimli projeyle, astım ve KOAH hastalarına iyi geldiği biliniyor.



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