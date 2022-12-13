Beyaza bürünen Tunceli dağlarında kış tırmanışları başladı

Kentin Ovacık ilçesinde Munzur, Pertek'te Süpürgeç, Çemişgezek'te Kırklar, Nazımiye'de Bağırpaşa, Pülümür'de ise Meydan dağları yer alıyor.

Çok sayıda buzul göl, yayla ve şelalenin bulunduğu Munzurlar, yılın belirli dönemlerinde kamp, trekking ve tırmanış tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan dağların 3 bin rakımlı zirveleri, il merkezi başta olmak üzere Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Bingöl gibi çevre illerden dağcıların ilgisini çekiyor.

Günübirlik turlarla bölgeye gelen dağcılar, son olarak kentte faaliyet yürüten Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen geziye katıldı.

Rehberler eşliğinde Ovacık'a giden 25 kişilik grup, Munzur Dağları'nın 3100 rakımlı Fikirik Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

Kar kalınlığının 70 santimetreyi aştığı rotada ilerleyen dağcılar, yaklaşık 8 saatlik zorlu yürüyüşün sonunda zirveye ulaştı.

"MUNZUR DAĞLARI KİRLETİLMEMESİ GEREKEN ÖZEL BİR YER"

Dağcılardan Murat Bahçeci, AA muhabirine, Elazığ'dan arkadaşlarıyla Munzur Dağları'ndaki tura katıldıklarını söyledi.

Yaklaşık 1600 metrelik irtifa kazanımı yaptıklarını dile getiren Bahçeci, zorlu bir parkur için sabah erken saatlerde tırmanışa başladıklarını, zevkli ve keyif verici bir etkinlik olduğunu belirtti.

Ekipte ilk defa 3 bin metre üzeri yüksek irtifa yapan kişilerin bulunduğunu kaydeden Bahçeci, şöyle konuştu:

"Tunceli'deki arkadaşlarla sürekli ortak faaliyetler düzenliyoruz ve dört mevsim Munzur Dağları'ndayız. Türkiye'de gittiğimiz çeşitli yerlerde tanıştığımız kişileri de Munzurlara davet ediyoruz. Munzur Dağları korunması ve sistemli rotaların çizilmesi anlamında insanların rahatlıkla ulaşabileceği ama kirletilmemesi gereken özel bir yer."

Dağcı Cemalettin Aygüneş de Munzur Dağları'nda 3 bin rakımın üzerinde çok sayıda zirvenin olduğunu anlattı.

Belirli aralıklarla İzmir'den Tunceli'ye gezmeye geldiğini ifade eden Aygüneş, "Irmaklarıyla, ovalarıyla, gölleriyle, iklimiyle ve flora ile faunasıyla gerçekten Munzurlar güzel bir yer. Hem kültürel hem de sosyolojik yapısıyla da benim zaten tercih ettiğim bölge ve insanları da güzel." dedi.

"BU SPORDA HAYAT VE MUTLULUK VAR"

Yurt içi ve yurt dışında bulunan birçok dağa tırmanış gerçekleştirdiğini kaydeden dağcı Kadri Sancar da Munzur Dağları'nın bambaşka bir yer olduğunu aktardı.

Dağcıları, bölgenin güzelliklerini gelip görmeye davet eden Sancar, "Biz ilçe merkezinden yürüyüşe başlayarak 3100 rakımdaki Fikirik Zirvesi'ne tırmandık. Yaklaşık 70 santimetre kar tabakasına rağmen herkes zirve yaptı. Bu sporda hayat ve mutluluk var. Zirvenin sonunda insanları sevindirecek güzellikler var." diye konuştu.

