Beyaza bürünen Uzungöl'de gündüz ve gece güzelliği

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, beyaza bürünen örtüsüyle gündüz ve gece saatlerinde ziyaretçilerine farklı manzaralar sunuyor.

Son haftalarda kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte bir kısmı buz tutan yüzeyi, beyaza bürünen ormanları ve yöresel mimariyi yansıtan evleriyle ziyaretçilerini karşılayan Uzungöl, gün içinde adeta birkaç mevsimi bir arada yaşama imkanı sunuyor.

Ziyaretçiler, deniz seviyesinden 1090 metre yüksekte, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşan gölün etrafında gündüz saatlerinde yürüyüş yaparak soğuk ancak güneşli havanın keyfini çıkartıyor.

Akşam saatlerinde ise hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 7 dereceye kadar düştüğü Uzungöl, göl çevresi ve yürüyüş yollarındaki ışıklandırmalarıyla seyri güzel manzaralar oluşturuyor.

Ankara'dan gelen Mustafa Torun, AA muhabirine, ilk defa ziyaret ettiği Uzungöl'ü kar yağışının ardından daha da güzel bulduğunu söyledi.

İmkanı olanların da buraya gelmesi gerektiğini ifade eden Torun, "Daha önce yaz ayında gelmek istedik ama fırsat olmamıştı. Şimdi kış ayında gelmek nasip oldu. Birkaç gün burada doğanın ve karın tadını çıkarmak istiyoruz. Uzungöl'ün doğası ve manzarası gerçekten çok güzel." diye konuştu.

Ailesiyle geldiği Uzungöl'da karın tadını çıkaran Muhammed Hasan Yücel de "Uzungöl'ü kar yağışı ile birlikte çok güzel buldum. 3 gün burada olacağız ve karın tadını çıkarmaya çalışacağım." dedi.

