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Beyazgül aşevinde ihtiyaç sahipleri ile bir araya geldi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.01.2021 17:22 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yıllardır Şanlıurfa’da dar gelirli ailelere yönelik yardımda bulunan Şanlıurfa Aşevi Derneğini ziyaret etti.Yardım almaya gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarla sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yıllardır Şanlıurfa’da dar gelirli ailelere yönelik yardımda bulunan Şanlıurfa Aşevi Derneğini ziyaret etti.
Yardım almaya gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarla sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara kuru gıda dağıtan Beyazgül, hayırseverleri aşevine destek vermeye davet etti. Yakın zamanda hayatını kaybeden Abdulaziz Kutluay için de tekrar taziyelerini ileten Beyazgül, “Bugün yeni yılın ilk gıda yardımını verdik, bu gıda paketinde etten tutun da bulguruna kadar her şey tamam. Belediyelerimizle Ali hocamızla istişare ederek eksikliklerini gideriyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımızın gidecek bir yerleri yok, çalışacak imkânları yok, isteyecek kimseleri yok bu vatandaşlarımıza sahip çıkılmadığı takdirde bu şehrin vebali hepimizin üzerinde olacaktır. Bizler şehrin yöneticileri olarak elimizden gelen tüm çabayı sergiliyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın da paylaşmak kardeşliktir duygusuyla yardımlarda bulunmalarını takdirle karşılıyoruz. Destek veren tüm hayırseverlerden Allah razı olsun’’ dedi. Aşevi sorumlusu Ali Topal ise, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ediyorum derneğimize gelerek bizleri ziyaret ettiler, çalışmalarımıza katkı sağlamışlardır. Yardım eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum’’ diye konuştu.
Ayrıca, İhtiyaçları hayırseverler tarafından karşılanan aşevinde çeyrek asırdır ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda, giyecek ve sıcak yemek yardımında bulunuluyor.

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