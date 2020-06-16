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Beyazgül Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağını inceledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.06.2020 11:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda yapım çalışmaları devam eden Çevik kuvvet Köprülü Kavşağında başlatılan çift taraflı yol açma çalışmalarını denetledi.Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda devam eden Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı çalışmaları sona gelindi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda yapım çalışmaları devam eden Çevik kuvvet Köprülü Kavşağında başlatılan çift taraflı yol açma çalışmalarını denetledi.
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda devam eden Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı çalışmaları sona gelindi. Asfaltlama çalışmaları tamamlanan yolda incelemelerde bulunan Beyazgül, yol standartlarını kontrol ederek yolun güvenlik standartlarına uygun hale getirme çalışmalarında başlatılan yol çizgi ve levgalama çalışmalarını hakkında bilgi aldı. Burada bir açıklamada bulunan Beyazgül, “Çevik Kuvvet kavşağı Allah nasip ederse bugün çift taraflı olarak açılacak. Bu arada gecikmeler oldu. İki tur gecikme oldu birincisi, Çevik Kuvvet kavşağı uzun süredir çok önemli olan Karaköprü ve Şanlıurfa’yı bağlayan ve buradan Diyarbakır yoluna gidiliyordu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgi alanına girmiş olması nedeniyle çok fazla üzerinde durduk. Ulaştırma Bakanlığının bir projesi devamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin yol yapım işi olan bu yer gerek milletvekillerimiz gerek ilçe belediye başkanlarımız gerek ise bizim tarafımızdan da geldiğimiz belli çok yakın takip edildi, çünkü bu şehrin can damarı, boğazı bu nedenle de bir an önce yapılması gerekiyordu. Bugün buranın çift taraflı açılması Şanlıurfa bakımından önemli ve Şanlıurfa’ya hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ama esas olan bir işimiz daha var oda; alt tüneller kısmının bağlanması ki, tüneller kısmının da önemli bir kısmı tamamlanmış asfalt çalışmaları başlanıyor bundan sonra bu konun da üzerinde durulacak gerek milletvekillerimiz gerek ise bizler bir an önce bu projenin hayata geçirmesini sağlayacağız" diye konuştu.

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