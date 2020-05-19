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Beyazgül Kadir Gecesi ve 19 Mayıs’ı kutladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.05.2020 13:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kadir Gecesi ve 19 Mayıs dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Kadir Gecesi ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bir mesaj yayımladı.

Beyazgül Kadir Gecesi ve 19 Mayıs’ı kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kadir Gecesi ve 19 Mayıs dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kadir Gecesi ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bir mesaj yayımladı. Beyazgül, mesajında, “Bizleri böyle kıymetli, bereketli, izzetli bir geceye eriştirdiği için Rabbimize hamd ü senalar ediyor, başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere bütün İslam aleminin mübarek Kadir Gecelerini en güzel temenni ve duygularla tebrik ediyorum” dedi.
Beyazgül, 19 Mayıs ile ilgili mesajında, “Geleceğimizin teminatı olan çok kıymetli gençler 19 Mayıs, bu toprakların makus talihinin değiştiği, yeni bir sayfanın açıldığı tarihtir. 19 Mayıs, Türk milletinin kendisine reva görülen akıbeti elinin tersiyle iterek tarihi yeniden yazdığı bir dönemin başlangıcıdır. Sevgili gençler, Gençler olarak sizler ümidimizsiniz. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Tarihinizi, coğrafyanızı ve kim olduğunuzu asla gözden kaçırmayın, asla hafızanızdan çıkarmayın. Millet olarak nereden geldiğimizi, hangi badirelerden kurtulduğumuzu bilmek zorundayız. Her şeyin hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu hızlı değişim içinde bilimde, sanayide, teknolojide ve sanatta sizin enerji ve heyecanınıza, sizin arzu ve hayallerinize bu ülkenin ihtiyacı var. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışmalı, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmaya gayret etmelisiniz. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm gençlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

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