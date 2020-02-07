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Beyazgül Karaköprü’de muhtarları dinledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.02.2020 11:46 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü ilçesinde kırsal mahalle muhtarları ile bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü ilçesinde kırsal mahalle muhtarları ile bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Muhtarlara seslenen Başkan Beyazgül, "Halkımıza hizmet odaklı tüm sorunların üstesinden gelmeye söz vermiş bir kadromuz var" dedi.
Şanlıurfa’da toplumun her kesiminden vatandaşlarla görüşmelerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün adresi bu kez Karaköprü oldu. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile birlikte ilçeye bağlı kırsal mahalle muhtarları ile düzenlenen buluşmaya katılan Başkan Beyazgül, tüm mahalle muhtarlarını bir bir dinleyerek talep ve önerileri kaydetti.
13 ilçesi kalkınan bir Şanlıurfa’nın gayreti içerisindeyiz
Şanlıurfa’yı 13 ilçesi ve tüm kırsal mahalleleri ile birlikte kalkındırmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Beyazgül, "Şanlıurfa’yı içerisinde yaşayan herkesle ve her metrekaresi ile birlikte ele alıyoruz. Kalkınma ve değişim belli bir bölge ile olmaz. Hizmetten şehrimizde yaşayan herkesin yararlanması gerekir. Bizler bunun çabası içerisindeyiz. Sağ olsunlar bugün de Karaköprü’deki muhtarlarımız bizleri ağırladılar. Tüm mahallelerimizdeki sorunlarımızı ve halkımızın taleplerini dinledik. Bunların hepsini kaydettik ve ikinci bir buluşma gerçekleştireceğiz önümüzdeki süreçlerde. Bu kez ilk toplantıda kaydettiğimiz hususların çözüme kavuşup kavuşmadığını takip edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi ’Halkımızın talebi, bizim projemizdir’. Katılım gösteren tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de Başkan Beyazgül’ün bu tür buluşmalara önem verdiğini dile getirerek Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin ortak çalışmasının halka en iyi hizmet olarak döndüğünü söyledi.

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