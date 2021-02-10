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Beyazgül mahalle gezilerini sürdürüyor

10.02.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Beyazgül mahalle gezilerini sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ile birlikte Buhara ve Haleplibahçe mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Esnaf ve vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mahalle gezilerini sürdüren Başkan Beyazgül’ün bugün ki adresi Buhara ve Haleplibahçe mahalleleri oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ile birlikte Buhara ve Haleplibahçe mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Esnaf ve vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mahalle gezilerini sürdüren Başkan Beyazgül’ün bugün ki adresi Buhara ve Haleplibahçe mahalleleri oldu. Mahalle gezileri kapsamında dükkanları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Beyazgül’e ziyaretleri sırasında Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve meclis üyesi Hasan Karataş eşlik etti. Esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Beyazgül, esnaftan gelen çay ikramını da geri çevirmeyerek esnafın hazırladığı kahvaltı sofrasına vatandaşlarla birlikte oturdu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül beraberindekiler ziyaretlerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Beyazgül mahalle gezilerini sürdürüyor

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