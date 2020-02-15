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Beyazgül, muhtarın taleplerini dinledi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.02.2020 16:15 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül muhtarlarla bir araya gelip, talepleri dinledi.Şanlıurfa’da yapılan ve yapılacak olan projeler görüşüldüğü buluşmada, mahalle muhtarların görüş ve önerileri alındı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül muhtarlarla bir araya gelip, talepleri dinledi.
Şanlıurfa’da yapılan ve yapılacak olan projeler görüşüldüğü buluşmada, mahalle muhtarların görüş ve önerileri alındı. Kentin geleceği için ortak akıl ile çalışmanın önemine değinen Beyazgül, gerçekleştirilen birlikteliğin ardından bir açıklamada bulundu.
Muhtarlarla bir araya gelen Beyazgül, “Muhtarlarımız ile birlikte geçmişte çalışarak beraber olduk, istişarede ettik. Muhtarlarımız ile çok değerli fikir alışverişinde bulunduk kendi yaptıklarımızı ve memleket ile ilgili olarak düşüncülerimizi anlattık. Onlarda kendi fikirlerini belirttiler bir araya gelmemizin tek sebebi memleket için halkımıza daha nasıl hizmet edebiliriz düşüncesiyle bir araya geldik. İnşallah bu birlikteliğimiz hep sürer, memleketimizde bir huzur ve birliktelik varsa bu birlikteliktendir” dedi.
Şanlıurfa GAP Muhtarlar Dernek Başkanı Ali Demir de “42 Muhtar üyesi bulunan derneğimize Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ziyarette bulundu. Şehrimiz için istişarede bulunduk, kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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