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Beyazgül sahada çalışmaları denetliyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.06.2020 16:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin gelişimi ve dönüşümünü gerçekleştirecek olan projelerin yapım çalışmalarını yerinde denetledi.Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte Şanlıurfa kent merkezi ve tüm ilçelerde büyük bir proje yapım atağına başlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin gelişimi ve dönüşümünü gerçekleştirecek olan projelerin yapım çalışmalarını yerinde denetledi.
Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte Şanlıurfa kent merkezi ve tüm ilçelerde büyük bir proje yapım atağına başlandı. İlk olarak Bozova Çatak tesislerini ziyaret eden Başkan burada incelemelerde bulunarak yapılacak olan proje için Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, AK Parti Bozova ilçe teşkilatı ve teknik ekipler ile değerlendirmede bulundu.
Ziyaretleri kapsamında Bozova ve Şanlıurfa’da bulunan Şanlıurfa’nın tarım potansiyelini bir adım öteye çıkartarak Urfa fıstığı, Urfa Zeytini ve Urfa Sadeyağı yerli ürünlerini üreten tesisleri ziyaret etti.
Başkan Beyazgül, katı atık bertaraf tesisi ve inşaatı devam eden hayvan borsasını inceledi.
İnceleme gezisi kapsamında Eyyübiye ilçesine geçen Başkan Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Katı Atık bertaraf tesisinde incelemelerde bulundu. 13 İlçeden gelen bütün katı atıkların toplanarak enerjiye dönüştüğü Katı Atık tesisini gezen Başkan Beyazgül, teknik ekipten bilgiler aldı. Ardından Başkan Beyazgül ve beraberinde ki heyet inşaatı devam eden Hayvan Borsasında incelemelerde bulundu.

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Merkez
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Sade Eczanesi
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Akcakale
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