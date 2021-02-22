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Beyazgül tarihi hanlar bölgesinde esnafı ziyaret etti

22.02.2021 17:52 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi hanlar bölgesindeki esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.Beyazgül Meclis Üyesi İbrahim Halil Beyaz ile birlikte Haşimiye bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi hanlar bölgesindeki esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.
Beyazgül Meclis Üyesi İbrahim Halil Beyaz ile birlikte Haşimiye bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinledi. Tarihi hanlar bölgesinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Beyazgül, “Allah kazancınızdan bereketi, yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmesin inşallah” diye dua ettiği esnafa hayırlı işler dileklerini de iletti.
Gezi sırasında esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Beyazgül, çocuklara da çeşitli oyuncaklar dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

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