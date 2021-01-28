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Beyazgül ve Şahin Siverek’te temaslarda bulundu

28.01.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyarete, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Siverek Kaymakamı Hasan Ongu da eşlik etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarete, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Siverek Kaymakamı Hasan Ongu da eşlik etti. Siverek Belediye Başkanı seçilen Ayşe Çakmak’a hayırlı olsun dileklerini ileten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bölgenin kaderini başkanların birlikte yapacakları çalışmalar etkileyecek dedi. Beyazgül, “Türkiye’nin ve memleketimizin gündemi oldukça yoğun ama buna rağmen birlikte çalışarak işbirliğimizi ve yardımlaşmamızı sürdüreceğiz. Malumunuz tüm dünyayı etkileyen pandemi elbette ki Şanlıurfa’yı da olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak pandemi sonrası Şanlıurfa için bir turizm patlaması bekliyor ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Şehrimizi turizm için hazır hale getiriyoruz. Yerel bir hazırlığın yanında bölgesel bir hazırlığın da oldukça önemli olduğunu biliyoruz bunu da birlikte başaracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ziyarete ilişkin açıklamasında, “Ziyaretin maksadı komşu komşunun külüne muhtaçtır sözünden yola çıkarak Ayşe Çakmak kardeşimize hayırlı olsun ziyaretine geldik. Zeynel Abidin Beyazgül Başkanımızın dediği gibi ortak bir kaderimiz var, ortak bir geçmişimiz var, şuan ortak yaşıyoruz ancak bizler ikinci yüzyılda olmayacağız. Biz nasıl ecdadımız ile övünüyorsak bugün öyle güzel işler yapalım ki yarın torunlarımız da bizimle övünsün” şeklinde konuştu.
Siverek için önemli bir gün olduğunu belirten Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in ziyareti bizim için çok önemli. Kaymakamlığımız, ilçe teşkilatımız ve esnaflarımızı ziyaret ettik. Nazik ziyaretinden ötürü kendisine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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