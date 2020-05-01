YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Beyazgül’den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

Beyazgül’den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.05.2020 12:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.Beyazgül mesajında, "Alın terinin sembolü olan 1 Mayıs, insan hayatında en yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışma gücünün kutlandığı günüdür.

Beyazgül’den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.
Beyazgül mesajında, "Alın terinin sembolü olan 1 Mayıs, insan hayatında en yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışma gücünün kutlandığı günüdür. Bizler, ’İşçiye, alın teri kurumadan ücretini ödeyiniz’ diye buyuran peygamberin ümmetiyiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak işçisiyle, esnafıyla, memuruyla, tüm emekçi çalışanlarıyla birlikte daha güzel mutlu yarınlara el ele, tek yürek yürümek en büyük amacımızdır. Sizin emeğiniz, alın teriniz, cefakâr ve fedakar gayretlerinizle hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz ve gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin gelişme ve kalkınma mücadelesinde hayati rol ve önemi olan, rızkını alın terinden çıkaran tüm çalışanımızın, işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

Çiftlik evine kumar baskını

Çiftlik evine kumar baskını

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Brezilya Belediyeler Birliği'nden Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine övgü

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

Kovid-19'u yenen baba ve oğlu taburcu edildi

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Mut’ta silahlı kavga 1 yaralı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 1 Mayıs Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:23
Öğle
12:27
İkindi
16:13
Akşam
19:21
Yatsı
20:45

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 1 Mayıs Cuma

Gölpınar Eczanesi
Merkez
Levent Eczanesi
Merkez
Milli Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
Merkez
Sueda Eczanesi
Merkez
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Funda Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

Şanlıurfa’daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Şanlıurfa’da tango…

Şanlıurfa’da tango…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.