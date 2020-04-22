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Beyazgül’den 23 Nisan mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.04.2020 16:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Beyazgül mesajında, “Aziz Hemşehrilerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle ve sevgiyle selamlıyorum.

Beyazgül’den 23 Nisan mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Beyazgül mesajında, “Aziz Hemşehrilerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle ve sevgiyle selamlıyorum. “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesiyle, Millet egemenliğine dayalı bir yönetim anlayışı kurmanın heyecanını ve anlamını 100 yıl sonra tekrar yaşıyoruz. Kardeşlik mayasıyla yoğrulmuş Anadolu topraklarında, Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, Tam 100 yıl önce 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak Tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tanımlamış ve çocuklarımıza armağan etmiştir. 23 Nisan yarınlarımızın sahibi çocuklarımızın bayramıdır. Bizler de yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızın ve gençlerimizin; donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramlarını en içten duygularla kutluyor, sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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