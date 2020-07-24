Beyazgül’den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili olarak bir mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, mesajında "Kamu yönetimi ve vatandaşlarımız arasındaki ilişkilerde önemli bir görev üstlenen basınımızın, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olarak, onların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için ortaya koyacakları çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin kültürel ve ekonomik gelişmesinin yanı sıra kalkınmasına da önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, tarafsız şekilde, sorumluluk bilinci ve özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bir taraftan haberleşme özgürlüğünü sağlarken bir taraftan da kamuoyu oluşturulması ve bilgilendirilmesi gibi ulvi bir görevi de yerine getirmektedir. Bu vesileyle Belediye faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın da kamuoyuna duyurulmasında etkin bir rol üstlenen ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile ifa etmekte oldukları kamu hizmetlerinden dolayı yerel ve ulusal medya çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyorum. Görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diliyor, tüm basın çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

