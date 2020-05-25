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Beyazgül’den çalışan personele bayram ziyareti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.05.2020 18:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ramazan Bayramını vatandaşların rahat bir şekilde geçirebilmesi için mesai kavramı bilmeden çalışan personele teşekkür ziyaretinde bulundu.Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların taleplerini anında ilgili birime aktararak ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında büyük bir özveri sergileyen ALO 153 Çağrı merkezi çalışanlarını ziyaret eden Beyazgül, üstün çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederek tatlı ikram etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ramazan Bayramını vatandaşların rahat bir şekilde geçirebilmesi için mesai kavramı bilmeden çalışan personele teşekkür ziyaretinde bulundu.
Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların taleplerini anında ilgili birime aktararak ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında büyük bir özveri sergileyen ALO 153 Çağrı merkezi çalışanlarını ziyaret eden Beyazgül, üstün çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederek tatlı ikram etti. Korona virüsünün ülkemizde görülmesinin ilk anından buyana büyük bir özveri ile çalışmaların Büyükşehir Belediyesi personellerimizce devam ettiğini altını çizen Beyazgül, “Bu süreçte vatandaşlarımızın emrinde olduk ve her türlü ihtiyaçlarını gidermek için tüm personellerimiz ile hazır bir şekilde bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Burada vatandaşlardan gelen çağrıları alan Başkan Beyazgül, vatandaşların bayramını kutlayarak taleplerinin giderilmesi için ilgili birimler ile görüşme sağladı.
Ziyaretlerinde Kent Anons sistemi ile tüm Şanlıurfalıların Ramazan Bayramını katladı. Mesajında Başkan Beyazgül, “Başı Rahmet ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayını geride bıraktık. Şuan Bayram sevincini birlikte idrak ediyoruz, Rabbimize sonsuz hamd olsun sevdiğimize sevgimizi uzaktan hissettirdiğimiz ve coşkumuzu, sevincimizi evimize taşıdığımız Bayramı hep birlikte yaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyor kendilerine huzur, sağlık ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.
Çalışmalar son sürat devam ediyor
Ardından büyükşehir belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına geçen Başkan Beyazgül, Ramazan Bayramında yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi personelleri ile görüştü. Büyükşehir Belediyesinin ulaşım anlamında yapmış olduğu yeni çalışmaları teknik heyet ile değerlendiren Beyazgül, Şanlıurfa’da sorunsuz bir ulaşım için yeni projelerin üretildiğinin altını çizdi.
ihtiyaç sahiplerine rutin olarak yardımlar dağıtılıyor
Son olarak Korona vürüsü süresince ihtiyaç sahibi ailelere yönelik büyük bir çalışma sürdüren büyükşehir belediyesi Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürlüğü personelleri ile bir araya gelen Beyazgül, Ramazan Bayramında mesai yapan personellerle ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini ziyaret ederek gerekli destek malzemelerini verdi.

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