Beyazgül’den muhtarlar günü mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, muhtarların ’19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak bir mesaj yayımladı.

19 Ekim’in demokrasi tarihimiz açısından önemli bir gün olduğunu belirten Beyazgül mesajında, "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu aşikârdır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en kalbi duygularımla kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum. Ayrıca görevi başında şehit olan bütün muhtarlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum" dedi.

