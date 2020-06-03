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Beyazgül’den Şanlıurfa çağrısı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.06.2020 14:16 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, herkesi 12 bin yıllık tarihi ile dünyanın en kadim kentlerinden biri olan açık hava müzesi olarak nitelendirilen Şanlıurfa’yı görmeye davet etti.Turizm sezonun başlaması ile birlikte bölgenin en büyük turizm cazibe merkezi olan Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi ve birçok kuruluşun iş birliği ile turizm ve tarihi alanlarda çalışmalar yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, herkesi 12 bin yıllık tarihi ile dünyanın en kadim kentlerinden biri olan açık hava müzesi olarak nitelendirilen Şanlıurfa’yı görmeye davet etti.
Turizm sezonun başlaması ile birlikte bölgenin en büyük turizm cazibe merkezi olan Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi ve birçok kuruluşun iş birliği ile turizm ve tarihi alanlarda çalışmalar yapıldı. Dönemsel olarak yeni yeni tarihi bulgulara rastlanan ve tüm dünyayı sarsan Şanlıurfa turizm sezonunda gelecek olan misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor. İnsanlığın ilk tarımla uğraştığı ve tüm tarihi bilgileri alt üst eden Şanlıurfa Göbeklitepe’de incelemelerde bulunan Beyazgül, herkesi bu kadim topraklardaki tarihi güzellikleri görmeye davet etti. Yüzyılın en önemli arkeolojik keşfinin Göbeklitepe olduğunu belirten Beyazgül, “12 bin yıllık dünyanın en eski Tapınağı Göbeklitepe’nin keşfi bilinen tüm ezberleri bozuyor ve tarihin yeniden yazılmasına vesile oluyor. Yüzyılımızın en önemli arkeolojik keşfi olarak kabul edilen Göbeklitepe, Bundan tam 12 bin yıl önce, yaptıkları hiç de küçümsenemeyecek bir uygarlığın varlığını bütün kanıtları ile sunuyor bize. Şanlıurfa, ateşle suyun, acıyla tatlının, sevgi ve kardeşliğin dahası farklılıkların ahengini yansıtan müstesna bir şehridir. Urfa, Hz. İbrahim’den kendisine miras kalan misafirperverlikle, dört mevsim huzur ve güven içinde misafirlerine ev sahipliği yapabilen bir tarih ve turizm şehirdir. Bütün bu güzellikleriyle yalnız görülmesi değil yaşanılması, havasının solunması gereken medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa’ya yolunuz mutlaka düşmelidir. Bütün misafirlerimizi Şanlıurfa’ya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Merkez
Barlas Eczanesi
Merkez
Bilgin Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Polat Eczanesi
Akcakale
Ümit Eczanesi
Birecik
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