YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi’nde sona gelindi

Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi’nde sona gelindi

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.03.2020 17:12 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150 projesi arasında yer alan semt kütüphaneleri kapsamında Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde yapımına devam edilen kütüphane çalışmalarında sona gelindi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gelecek nesillerin daha donanımlı ve her alanda yetişmiş bireyler olabilmeleri için başlattığı semt kütüphanelerinde devam eden çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulacak olan Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nin içerisindeki Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi’nde çalışmalarda sona gelindi. Şehrin dört bir tarafında hizmete girecek kütüphaneler şehrimizin ve ülkemizin yarınları gençlerimiz için önemli bir hizmet olacak. Büyükşehir Belediyesine bağlı bütün kütüphanelerde çağın yeniliklerine uygun modern bir şekilde vatandaşlara hizmet sunuluyor. Bu manada bulunduğu bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Beyazşehir Halk Kütüphanesi; içerisinde aynı anda 500 kişinin hizmet alabileceği ve ayrıca 0-6 yaş grubuna hitap edecek olan bir çocuk kütüphanesinin de yer alacağı önemli bir eğitim merkezi olacak. Büyükşehir Belediyesi’nin 0-6 yaş arası çocuklar için hazırladığı Çocuk Kütüphanesi’nde çocukların ilgisini çekecek birçok ayrıntı düşünüldü.
Çok kısa bir süre içerinde vatandaşların hizmetine sunulacak olan Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi her yaş grubuna hitap eden modern bir kütüphane olarak Beyazşehir halkının kullanımına açılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

7’24 kütüphanede sona yaklaşılıyor

7’24 kütüphanede sona yaklaşılıyor

Edirne’de sosyete pazarına korona virüs önlemi

Edirne’de sosyete pazarına korona virüs önlemi

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:21
Sabah
06:42
Öğle
12:52
İkindi
16:13
Akşam
18:52
Yatsı
20:08

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Selçuk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şafak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt:

Emniyet Personeline ‘kalabalık Kontrolünde Etkili İletişim’ Semineri Verildi

Emniyet Personeline ‘kalabalık Kontrolünde Etkili İletişim’ Semineri Verildi

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.