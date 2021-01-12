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Beyciler Mahallesine yeni park

12.01.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Beyciler Mahallesine yeni park

Düzce Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalar ile şehir merkezine ve mahallelere yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalar ile şehir merkezine ve mahallelere yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Beyciler Mahallesinde yapımına başlanan park yapımı bitiyor.
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyciler Mahallesinde mahalle sakinleri ve çocuklar için yeni bir dinlence ve oyun alanı oluşturuluyor. Yapımı başlanan park içerisinde çocuklar için farklı oyun alanları tasarlanırken yetişkinler için de spor ve dinlence alanları yer alacak.
Yeni parkın içerisinde; çocuk oyun grubu, fitness spor aletleri, oturma bankları, yürüyüş yolu ve yeşil alanlar olacak. Ekipler, yapısal çalışmaları devam eden parkın yeşil alanları için toprak dolgusunu çimlenmesini de gerçekleştiriyor. Alanın zemini içinde çocukların güvenliği açısından yumuşak kauçuk taban monte edilerek etrafı panel çit ile çevrelendi. Ayrıca diğer park alanlarının bakım ve onarımları belli periyodik aralıklarla denetlenerek tamamlanıyor.

Özlü, “Çocuklarımızın mutluluğu bizimde mutluluğumuz”
15 adet yeni parkı Düzce’ye kazandırdıklarını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, her mahalleye dinlence ve yeşil alanlar kazandırarak özellikle çocukların doyasıya eğlenecekleri oyun alanlarının sayısını arttırmaya, gençlerimizin de spor aktivitelerini rahatça yerine getirebileceği park alanları oluşturmaya özen gösterdiklerini kaydetti.
Özlü, “Çocuklarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Şehrimizin her türlü ihtiyaçlarını gidererek halkımızın refahı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni parkın tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin aileleri ile birlikte vakit geçirebileceği bir alana daha kavuşacaklar” dedi.

Beyciler Mahallesine yeni park

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