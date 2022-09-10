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Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

10.09.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Gürsel: "İyi oynamadığımız, kendi günümüzde olmadığımız maçlarda alınan puan değerli" - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın: "Tabii ki 1 puan için seviniyoruz ama 2-0'dan maçı verdiğimiz için de üzgünüz"

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'yle 2-2 berabere kalan Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktör Mustafa Gürsel, "İyi oynamadığımız, kendi günümüzde olmadığımız maçlarda alınan puan değerli." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, mücadele gücü yüksek koşan bir takımla oynadıklarını söyledi. Maçın kolay geçmediğini ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"İyi oynamadığımız, kendi günümüzde olmadığımız maçlarda alınan puan değerli. Kaybedebileceğimiz de bir maçtı, rakibimize bayağı pozisyon verdik. Kalecimizin çıkardığı toplar vardı, rakibin dışarı vurdukları oldu. 2-0'dan iyi oynamadığımız bir maçta 2-2'yi yakalamak bize en azından kendi sahamızda bir moral puanı oldu. Lig uzun, böyle maçlarda olacak. Daha iyi çalışacağız."

- Taner Taşkın: "Rakibimizi iyi analiz etmiştik"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın da Bandırmaspor maçına hazırlanırken rakiplerinin oynadığı üç oyunu da izlediklerini dile getirdi.

Taşkın, Bandırmaspor deplasmanında üç puanı kaçırdıkları için üzgün olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Rakibimizi iyi analiz etmiştik. Takımımız iyi yolda, gelecek adına umutluyuz. İyi bir takıma sahip olmaya başladık. Geçen yıldan giden birçok oyuncumuz var, bunun yerine gelen oyuncuların biraz zamana ihtiyacı vardı. Artık olgunlaşmaya başladık, daha iyi oynuyoruz. Tabii ki 1 puan için seviniyoruz ama 2-0'dan maçı verdiğimiz için de üzgünüz. Oyuncularıma teşekkür ederim, Bandırmaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim."

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