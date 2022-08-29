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Beyçimento Bandırmaspor, Emre Batuhan Adıgüzel'i transfer etti

29.08.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyçimento Bandırmaspor, Emre Batuhan Adıgüzel'i transfer etti

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor, Emre Batuhan Adıgüzel'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sol bek mevkisinde oynayan 20 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce MKE Ankaragücü'nün 19 yaş altı takımı, Menemenspor ve Göztepe'de oynayan Emre Batuhan Adıgüzel, kariyerindeki 63 maçta 1 gol attı.

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