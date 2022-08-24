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Beyçimento Bandırmaspor, taraftarı önünde galip gelmek istiyor

24.08.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyçimento Bandırmaspor, taraftarı önünde galip gelmek istiyor

Beyçimento Bandırmaspor, taraftarı önünde galip gelmek istiyor

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, pazar günü sahalarında Göztepe'yi yenip 3 puanı taraftarlara hediye etmek istediklerini belirtti.

Kulüp tesislerinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gürsel, Tuzlaspor maçını güzel futbolla kazanmasını bildiklerini söyledi. Kulübün hedefleri doğrultusunda sezona iyi başladıklarını vurgulayan Gürsel, hedeflerinin bunu devam ettirmek olduğunu ifade etti.

Gürsel, sahalarında çıkacakları ilk maçı kazanmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kendi sahamızda ilk maçımız. Hedefleri olan bir camiaya karşı oynayacağız. Onlar da bu sene yeni bir yapılanmaya girdiler. Biz sahaya çıktığımızda her takıma saygı duyuyoruz ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Kendi istediklerimizi, konuştuklarımızı sahaya yansıtmayı amaçlıyoruz. Onun için de kendi sahamızdaki bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Taraftarlarımıza kendi sahamızdaki ilk maçımızda 3 puanı hediye etmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız."

Gürsel, Remi Mulumba ve Mustafa Saymak dışında sakat oyuncularının bulunmadığını sözlerine ekledi.

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