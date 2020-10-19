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Beydeğirmeni’nde kura günü

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.10.2020 15:07 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Beydeğirmeni’nde kura günü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin geleceğini yakından ilgilendiren 5.5 milyon metrekare alanda 1 milyar TL’lik yatırımla kurulacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde 3. Grup kura çekişi ile önemli bir adım daha atılacağını açıkladı.
Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili açıklamasında, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi’nin Kayseri ve Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağını, istihdamı artıracağını ve gelecek nesillere ’Üreten bir Kayseri’ bırakacağını belirtti. 5.5 milyon metrekare alanda kurulacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi’nin 1 milyar TL’lik bir yatırımla hayata geçirileceğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Proje tamamlandığında en az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısı oluşturacak. Her yıl 800 milyon TL’lik bir kaynak da şehir ekonomisine kazandırılacak” dedi. Projede 3. etap için talep toplama işlemlerinin tamamlandığını ve metrekaresi 25 TL’den projeye talepte bulunan 81 kişinin kurayla yerlerinin belirleneceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, kuranın 20 Ekim Salı günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirileceğinin bilgisini verdi.
Büyükkılıç, daha önceki talep toplamalar kapsamında yer tahsisi yapılan işletmecilerin bazılarının bölgede inşaat çalışmalarına başladığını da hatırlatarak, “Proje her açıdan şehrimizin geleceğini yakından ilgilendiriyor. Bir yandan inşaatlar devam ederken diğer yandan da yeni yerler sahiplerini buluyor. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Beydeğirmeni’nde kura günü

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