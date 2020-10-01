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Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde menenjit hastası 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde yaşayan Melek ve Mustafa Karal çiftinin 13 yaşındaki menenjit hastası çocukları Hamza, geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde menenjit hastası 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde yaşayan Melek ve Mustafa Karal çiftinin 13 yaşındaki menenjit hastası çocukları Hamza, geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Hamza tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahale sırasında beyin kanaması geçiren Hamza yaşamını yitirdi.
9. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Hamza’nın cenazesi Kuruçeşme Fatih Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Mezarlığında toprağa verildi.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

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Sabah
06:50
Öğle
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İkindi
16:12
Akşam
18:50
Yatsı
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Sarımeşe Eczanesi
Kartepe
Yalın Eczanesi
Golcuk
Nazar Eczanesi
Golcuk
Çamlıtepe Eczanesi
Korfez
Seymen Eczanesi
Golcuk
Menderes Eczanesi
Cayirova
Çınar Eczanesi
Izmit
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