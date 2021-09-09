Beyin kanamasından ölen Nijeryalı doktora öğrencisinin cenazesi Eskişehir'de defnedildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Doktora Programı'nda öğrenim görürken beyin kanamasından yaşamını yitiren Nijerya uyruklu öğrencinin cenazesi törenle toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde geçen ay yolda yürürken düşüp başını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçiren Ademola Stanford Olufemi, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde geçirdiği ameliyatın ardından 24 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Türk yetkililer, anne ve babasını bir süre önce kaybettiği öğrenilen Olufemi'nin Nijerya'da bulunan yakınlarına ulaşılması için çalışma yürüttü. Nijerya makamlarıyla irtibata geçilerek görüşme sağlanan öğrencinin üvey ağabeyi, cenazenin Eskişehir'de toprağa verilmesini talep etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi üyeleri, Olufemi'nin cenazesini hastane morgundan alarak tören için Cumhuriyet Mahallesi Dinçel Sokak'ta bulunan, 19'uncu yüzyılda inşa edilen ve uzun yıllar kilise olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ne getirdi.

Nijeryalı doktora öğrencisinin naaşı, dini törenin ardından Asri Mezarlık'ta Hristiyanlar için ayrılan bölüme defnedildi.

- Tezini müsilaj konusunda yapacaktı

ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Macid Nurbaş, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıl önce Türkiye bursunu kazanarak Eskişehir'e gelen öğrencisinin ilk senesinin Türkçeyi öğrenmekle geçtiğini bildirdi.

Daha sonra doktora konusunu belirlediklerini ve derslere başladıklarını aktaran Nurbaş, "Başarılı bir ameliyat geçirdi ama maalesef bir hafta sonra kalbi durdu. Duyarlı bir arkadaştı. Denizlerimizdeki bu müsilaj olayı oldu. 'Bu konuya eğilebilir miyiz?' dedi. Çok iyi olacağını söyledik ve tez konusunu da bunu yaptık ama maalesef ömrü yeterli olmadı." ifadesini kullandı.



