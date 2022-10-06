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Beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 4 hastaya umut oldu

06.10.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 4 hastaya umut oldu

Bursa'da geçirdiği kalp krizinin ardından beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki genç kızın organları yakınları tarafından bağışlandı.

Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavisi devam eden E.Y'nin 4 Ekim'de beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane ile yapılan görüşmeler sonucunda ailesi, genç kızın organlarını bağışladı.

Yapılan operasyonla E.Y'nin akciğer, karaciğer ve böbrekleri alındı. Böbreklerden biri Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, diğeri ise Okan Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören hastaya nakledildi.

Donörün akciğer ve karaciğeri ise 112 Acil Servis ekipleriyle Yenişehir Havalimanına getirildi. Buradan Türk Silahlı Kuvvetlerince tahsis edilen uçakla alınan organlar, Malatya ve Ankara'ya gönderildi.

Karaciğer, Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde nakil sırası bekleyen bir hastaya nakledilirken, akciğer de Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören başka bir hastaya nefes oldu.

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