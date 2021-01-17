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Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları üç hastaya umut oldu

17.01.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları üç hastaya umut oldu

Denizli’de 3 gün üren yaşam mücadelesini kaybeden 56 yaşındaki kadının ailesinin bağışladığı organları Aydın, İzmir ve Ankara’da organ bekleyen hastalara hayat oldu.Denizli’de geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Raizye Uzun (56), yapılan tahlil ve tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Denizli’de 3 gün üren yaşam mücadelesini kaybeden 56 yaşındaki kadının ailesinin bağışladığı organları Aydın, İzmir ve Ankara’da organ bekleyen hastalara hayat oldu.

Denizli’de geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Raizye Uzun (56), yapılan tahlil ve tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Uzun, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından görüşülen aile üyeleri, beyin ölümü gerçekleşen Uzun’un organlarını bağışlama kararı aldı. Ailenin onay vermesiyle Ankara’dan gelen ekipler tarafından karaciğer ve 2 böbrek alındı. Alınan organlar Aydın, İzmir ve Ankara’da organ bekleyen hastalara gönderildi.

Raziye Uzun’un ailesine baş sağlığı dileyen ve organ bağışı konusundaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “Denizli Devlet Hastanesi’nde görev yaptığım sürelerde birlikte çok çalıştığımız bir personelimizin annesinin vefatı bizleri de derinden üzdü. Öncelikle personelimiz olan Tolga Uzun’a baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Sağlık camiamızdan bir arkadaşımızın ve ailesinin, en acı günlerinde başka ailelere umut olmak adına organ bağışında bulunmalarından dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyor ve ailemize başsağlığı diliyorum. Türkiye’de binlerce kişi organ beklemektedir. Organ bağışı ise sadece beyin ölümü gerçekleşen kişilerden yapılabilmektedir. Buradan herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

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