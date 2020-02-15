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Beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan karaciğeri bir hastaya umut oldu

SİVAS HABERLERİ  | 15.02.2020 13:30 | Son Güncelleme

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan karaciğeri bir hastaya umut oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta beyin ölümü gerçekleşen 87 yaşındaki kişinin karaciğeri, organ nakli bekleyen hastaya umut oldu.

Beyin kanaması geçiren Rahmi Ertekin, 12 Şubat'ta Sivas Numune Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Ertekin'in ailesi, yaşlı adamın organlarını bağışlama kararı aldı.

Bunun üzerine Adana Şehir Hastanesinden gelen ekip, yaklaşık 4 saat süren ameliyatla Ertekin'in karaciğerini aldı.

Numune Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Gülseren Apak, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın karaciğerinin Adana'da bir hastaya nakledileceğini belirtti.

Ertekin'in ailesiyle görüşüldükten sonra nakil kararının alındığını dile getiren Apak, "Sağ olsunlar bu konuda çok yardımcı oldular. Neredeyse kararı bize bıraktılar. Tetkikler sonucunda hastanın sadece karaciğerinin sağlıklı olduğuna karar verildi." dedi.

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Organ Nakli Sivas

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