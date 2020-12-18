YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Beyin tümöründen başırılı operasyonla kurtuldu

Beyin tümöründen başırılı operasyonla kurtuldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.12.2020 15:39 | Son Güncelleme

32 yaşındaki Metin Kulay, baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, dengesizlik yakınmalarına neden olan 5 santimetrelik beyin tümöründen, Medical Park Gaziantep Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof.

Beyin tümöründen başırılı operasyonla kurtuldu

32 yaşındaki Metin Kulay, baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, dengesizlik yakınmalarına neden olan 5 santimetrelik beyin tümöründen, Medical Park Gaziantep Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel’in gerçekleştirdiği başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşayan, 32 yaşındaki Metin Kulay, daha önce herhangi bir problem yaşamamasına karşın son aylarda artan şikayetlerinin beynindeki tümörden kaynaklandığını tahmin etmediğini belirtti. Kulay, sürekli yaşadığı dengesizlik, yürüyememe, bayılma problemleri artmaya başlayınca, Medical Park Gaziantep Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel’e başvuran Metin Kulay, yapılan değerlendirmeler ve beyin MR’ı neticesinde beyninde 5 santimetrelik tümör olduğunu öğrendi. Metin Kulay gerçekleşen ameliyat sonrasında hastaneden desteksiz ve yürüyerek taburcu oldu.
Ameliyat sonrası değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Güzel, “Hastamıza beyin tümör ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamızın ameliyattan sonra rahatladı. Hastamız rahatlıkla yürüyebiliyor, herhangi bir kimseye gereksinim duymadan ihtiyaçlarını giderebiliyor. Patoloji sonucuna göre takip ve gerekirse ek tedavi alabilir” dedi.
Başarılı bir ameliyat sonucu beyin tümöründen kurtulan Metin Kulay, “Ameliyatım gerçekleşeli birkaç gün oldu, iyileşmeye başlamak mutluluk verici bir durum. Yıllarca beynimdeki tümörle yaşamışım ve benim haberim yokmuş. Yaşadığım sıkıntıların en büyük nedeni bu kocaman tümörmüş. Bu sebeple günlerce süren baş ağrıları hayatımı oldukça zorlaştırdı. Kalkıp bir bardak suyu alamaz hale gelmiştim. Çok zor zamanlar geçirdim. Ama şimdi, yüzüm gülüyor; bu benim için ikinci bir şans. Değerli hekimim Prof. Dr. Aslan Bey’den, ekibinden, Medical Park Hastanesi çalışanlarından ve yönetiminden Allah razı olsun” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:32
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:44

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Akasya Eczanesi
Sehitkamil
Ayaz Eczanesi
Sehitkamil
Erdoğan Eczanesi
Sehitkamil
Hakverdi Eczanesi
Sehitkamil
Sezer Eczanesi
Sehitkamil
Berhayat Eczanesi
Sahinbey
Gülistan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.