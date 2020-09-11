Beyköy Belediyesi’nden okullara destek

Covid-19 tedbirleri kapsamında Beyköy Belediyesi tarafından beldedeki tüm okullara temassız ateş ölçer ve ayak basmalı dezenfektan aparatı teslim edildi. Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere ve öğretmenlere başarılarak dileyerek, Covid-19 tedbirlerine uymaları hususunda uyarıda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül 2020 tarihinde eğitimin sadece okul öncesi ve 1. sınıflar için başlayacağını duyurdu. Bunun üzerine Düzce’de okullarda yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar başladı. Çalışmalar kapsamında Beyköy Belediyesi tarafından okullara dezenfektan çöp kovası, temassız ateş ölçer ve ayak basmalı dezenfektan aparatları desteği verildi.

Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek “Beldemizde bulunan Beyköy Ortaokulu, Şehit Ufuk Baysan İlkokulu Beyköy İHO ve İhsan Gösterişli Anaokuluna belediyemiz tarafından dezenfektan çöp kovası, temassız ateş ölçer ve ayak basmalı dezenfektan aparatı tüm okullarımıza teslim edilmiştir. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyor, tedbirlere sonuna kadar riayet ederek sağlıklı mutlu bir dönem geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.

