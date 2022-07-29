Beykoz önlerinde arızalanan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beykoz önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beykoz önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 3 kişi bulunan teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Beykoz İncirköy'e emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.



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