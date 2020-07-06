YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.07.2020 09:00 | Son Güncelleme

İstanbul’un simgesi 3 köprünün en yüksekten izlendiği Karlıtepe Mesire Alanı hafta sonu vatandaşların uğrak noktası oldu.

İstanbul’un simgesi 3 köprünün en yüksekten izlendiği Karlıtepe Mesire Alanı hafta sonu vatandaşların uğrak noktası oldu. Piknik yapmaya gelen vatandaşlar manzara eşliğinde şarkı söyledi sosyal mesafeli oyun oynadı.
İstanbul’a alternatif bir mekân olarak kurulan Karlıtepe Mesire Alanı, manzarası, tertemiz havası ve yeşil doğasıyla dinlenmek, piknik ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Hafta sonunu piknik yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar ise mesire alınına gelerek aileleriyle birlikte piknik yaptı. Günün yorgunluğunu ve stresini burada atan vatandaşlar yürüş yaparak çocuklarıyla parkta vakit geçirdi. Öte yandan piknik yapmaya gelen bir grup genç gitar ile şarkıyı söyleyip sosyal mesafeli oyun oynadılar.
Sosyal mesafeli oyun oynadıklarını söyleyen İshak Karpuz, "Normalde biz halk oyunları oynuyoruz ama kapalı alanlarda oynamaktansa böyle açık doğal yerlerde arkadaşlarımızla buluşmayı tercih ettik. Bu şekilde de eğleniyoruz. Evde toplanmıyoruz bir ortamda toplanmıyoruz, kafede toplanmıyoruz en azından gönlümüz rahat olmuyor. Ama burada gönlümüz rahat bir şekilde arkadaşlarımızla eğlenebiliyoruz” diye konuştu.

Doğayla uyumlu üniteler
Ayrıca ziyaretçilerin piknik, spor ve eğlenceyi bir arada bulabileceği mesirede kır lokantası, büfeler, kameriyeler, seyir terasları, yağmur barınakları, piknik masaları ile mevcut tüm üniteler doğayla uyumlu ahşap malzemelerden yapılmış bulunuyor.

Temiz ve kolay mangal keyfi
Ailelerin temiz bir ortamda mangal yapabilmesi için ise alana 6 adet büyük kameriye de kurulup içinde doğal gazlı mangal ünitelerinin yer aldığı kamelyalarda piknikçiler kilogram başı ücret karşılığında etlerini kendileri pişirecek, dileyenlere görevliler hizmet edebiliyor.

645 araçlık otopark
Alanı boydan boya geçen bin 700 metre uzunluğunda araç yolunun yapıldığı mesireye ziyaretçi yoğunluğu düşünülerek 645 araçlık bir otopark ile ziyaretçilerin ibadet ihtiyaçları için mescitler de yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladıTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Başkan Arif Teke’den Bakan Kurum’a Şehit Sancaktar Anıtı biblosu hediyesi

Başkan Arif Teke’den Bakan Kurum’a Şehit Sancaktar Anıtı biblosu hediyesi

Kütahya'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Kayserispor ile Beşiktaş 48. randevuda

Kayserispor ile Beşiktaş 48. randevuda

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:32
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Virüs kaynaklı enfeksiyonlara propolis bariyeri

Virüs kaynaklı enfeksiyonlara propolis bariyeri

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.