Beykoz’da geleceğin tiyatro yıldızları yetişiyor

Beykoz Belediyesi’nin kültür ve eğitim yatırımları kapsamında kurduğu “Beykoz Tiyatro Akademisi” bin 100 öğrenciyle sanat ve tiyatro eğitimlerine başladı. Tiyatro eğitimlerinin galasında konuşan Başkan Aydın,” Geleceğiniz bugünde çok daha güzel olacak. O güzelliği ortaya çıkaracak olan sizlersiniz” dedi.

Belediye Başkanı Murat Aydın’ın öncülüğünde yapılan çağrıyla ilçedeki 16 liseden 3 bin 14 öğrenci akademiye başvuruda bulundu. Tiyatro eğitmenlerinin değerlendirme ve mülakatları neticesinde seçilen bin 100 öğrenciyle 32 derslik kurularak diksiyon, sahne sanatları, vücut dili kullanımı eğitimleri başladı. Çavuşbaşı Kasrı Sosyal Tesislerinde gerçekleşen eğitimlerin galasına Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz İlçe Milli Eğitimi Müdürü Kazım Boybay, tiyatro oyuncusu, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sunuculuğunu ünlü oyuncu Bekir Aksoy’un yaptığı galada gençler eğitimlerini ve yeteneklerini sergiledikleri skeç ve meddah gösterileri sundu. Ustaların ve akademili hocaların geldiği sanatçılarını yetiştirdiği “Beykoz Tiyatro Akademisi” düzenlenen galayla kültür sanat çevrelerine tanıtıldı.