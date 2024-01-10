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  4. Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü park halindeki araçlara çarptı

Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü park halindeki araçlara çarptı

10.01.2024 08:09 | Son Güncelleme:
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Beykoz'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün çaptığı park halindeki 3 araçta hasar oluştu.

Soğuksu Mahallesi Soğuksu Caddesi Beykoz yönünde seyreden M.C. idaresindeki 34 TN 2001 plakalı özel halk otobüsü, evin önü ile garajında park halinde bulunan 2 hafif ticari araç ve 1 otomobile çarptı.

Otobüs, aydınlatma direğine ve garajdaki araçlara çarparak durabildi.

Otobüsün aydınlatma direğine çarpması nedeniyle, yer altındaki su borusu da patladı.

Sürücü M.C. yara almazken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu belirtildi.

Kaza sonucu 3 araç ve İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde hasar meydana geldi.

Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beykoz İETT

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