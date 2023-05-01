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  4. Beykoz’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Beykoz’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

01.05.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz’da iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 araç sürücüsü yaralandı.

Beykoz’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Olay saat 06.00 sularında Çubuklu, Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DC 1320 ve 34 GFN 402 plakalı araçlar seyir halinde iken kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu iki aracın sürücüsü de yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çubuklu sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

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