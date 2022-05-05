Beykoz'da kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beykoz'da kuyumcudan yüklü miktarda altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 27 Nisan'da, Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi'ndeki E.D'ye ait kuyumcuda hırsızlık yaşandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, 4 şüphelinin gece saatlerinde iş yerinin kepengini uzaktan kumandayla açarak içeriye girip tezgah ve vitrindeki altınları alarak kaçtıkları belirlendi.

Araştırmanın devamında, şüphelilerin, frekansını tespit ettikleri uzaktan kumandayı kopyalayarak iş yerinin kepengini açtıkları anlaşıldı.

Daha sonra eşkal ve kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, Küçükçekmece ve Bağcılar'daki 6 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.H.Ç. (25), S.Ç. (36), E.Ö'nün (38) tutuklandığı, K.Y'nin (23) ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, adreslere düzenlenen baskınlar sırasında "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan gözaltına alınan ayrı 4 şüphelinin ise tutuklandığı belirtildi.

Bu arada kuyumcudaki hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzlerini maskeyle gizleyen hırsızların, tezgah ve vitrindeki altınları çuvallara doldurarak kaçmaları yer alıyor.

