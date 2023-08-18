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Beykoz'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

18.08.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz'da refüje çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yeni Riva Yolu Kavacık yönünde seyreden B.Ç. idaresindeki 34 FKV 285 plakalı otomobil, Halil Ulukurt Tüneli çıkışı yol ayrımında refüje çarparak takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü B.Ç. ile araçta bulunan H.V.Y, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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trafik kazası Beykoz

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