Beykozlu kadınlar yeni hizmetlerle mutlu

Beykozlu kadınlar, hobi ve meslek edindiren kültür-sanat kurslarından ücretsiz spora, evde temizlik, sıcak yemek ve kuaförlük hizmetine kadar gündelik hayatı kolaylaştıran birçok hizmetle ilçede mutlu ve sağlıklı yaşıyor.

Beykoz’da hobi ve meslek edinmek, yeteneklerini geliştirmek isteyen kadınlar artık Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (BEYSEM) çatısı altında buluşuyor. Hayat boyu öğrenme felsefesiyle ilçedeki meslek ve hobi merkezleri arasında yeni bir alternatif olan BEYSEM, görsel sanatlar, geleneksel el sanatları, müzik akademisi ve sosyal kulüpleriyle kadınlar tarafından özellikle tercih ediliyor. Merkezde 2019-2020 döneminde 22 branşta bin 35 kadın eğitim alıyor. Uzman eğitmen ve ustalardan eğitim alan kadınlar hobi ediniyor, yeteneklerini geliştiriyor, sanatsal, kültürel ve sosyal aktivitelerle hayata sarılıyor. İlçedeki kadınları kültür ve sanat alanında destekleyen Beykoz Belediyesi kadınlara modern salonlarda ücretsiz spor imkânı da sunuyor. Beykoz Belediyesinin kadınlara hizmet veren Soğuksu Spor Salonu’nda 305, Yenimahalle Spor Salonu’nda da 144 kadın aktif ve düzenli spor yapıyor. Her hafta ücretsiz yapılan plates ve zumba derslerine ise 200 kadın katılıyor. Spor hocalarının motivasyonu ve rehberliğinde spor yapan kadınlar, sağlıklı ve formda kalmanın keyfini yaşıyor. İlçedeki kadınlara özel 8 yeni spor salonu çok yakında hizmete açılacak.

Beykoz Belediyesi sıcak yemek ve evde temizlik hizmetiyle de günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan kadınların yanında yer alıyor. Kurum yemekhanesinde aşçıları tarafından özenle hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek her gün evlere servis ediliyor. Evde temizlik ekipleri ise sosyal yardım talep eden kadınların evlerini her ay pırıl pırıl temizliyor, varsa evlerin onarım ihtiyaçları da karşılanıyor. Sıcak yemek, evde temizlik ve onarım hizmetiyle kadınların yükü hafifliyor.

İlçede temizlik ve yemeğin yanı sıra evde kuaför hizmeti de ihtiyaç sahibi kadınların ayağına gidiyor. Beykoz Belediyesinde görevli 3 kuaför, saç kesim ve bakım hizmetini talep edenlere ilgiyle ve özenle sunuyor. Eve gelen kuaförle yüzleri gülen kadınlar, hizmet kolaylığı için Beykoz Belediyesine teşekkür ediyor.