Beykoz’un incisi Riva bu yaz çok güzel olacak

İstanbulluların şehrin yakınında yeşil ve maviyle kucaklaştığı Riva bu yaz ziyaretçilerine yenilenen meydanı, plajı, piknik alanları ve modern tesisleriyle hazırlanan Elmasburnu Tabiat Parkı’yla hizmet verecek.

Beykoz Belediyesinin ilçedeki turizm yatırımları kapsamında yenileme çalışmalarına başladığı Riva Meydanı ve Elmasburnu Tabiat Parkı’nda huzurlu ve keyifli bir yaz için tüm hazırlıklar aralıksız sürüyor.

Kadınlara Özel Plaj

İlçeye gelen turist ve ziyaretçilerin nezih bir ortamda tatil yapması için 13.3 hektarlık tabiat parkında yapılan düzenlemede, 9 bin metre kare yürüyüş alanı, 165 adet piknik ünitesi, kır lokantası, 2 adet çocuk oyun alanı, büfe ve 227 araçlık oto park yer alıyor.

Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı tamamlandığında ziyaretçiler cumartesi, pazar ve pazartesi günleri plaj ve tesislerden ortak olarak yararlanabilecek, alan salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yalnızca kadınlara hizmet verecek.

Bisiklet Tutkunlarına Parklar

Riva’nın çehresine güzellik katacak meydan yenileme çalışması kapsamında ise alanda 12 bin metre kare tretuvar döşeme çalışması yapılıyor. 2 bin ton asfalt serimiyle konforlu yollara kavuşacak meydana modern tasarımlı kent mobilyaları da yerleştirilecek. Bisiklet sporu tutkunlarının geçiş güzergâhında yer alan alana sporcular ve ziyaretçiler için ayrıca bisiklet parkları da kurulacak.