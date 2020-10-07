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Beylikdüzü Belediyesi sağlıkta da vatandaşın yanında

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, son 9 aylık periyotta binlerce kişiye nakil, koruyucu sağlık, terapi, ağız ve diş sağlığı, diyet ve beslenme gibi engelli ve yaş almış bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.‘Herkes için kaliteli, koruyucu ve eşit sağlık hizmeti’ diyerek yola çıkan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yıllardır süregelen sayısız önemli hizmetini bu yıl da aksatmadan vatandaşla buluşturdu.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, son 9 aylık periyotta binlerce kişiye nakil, koruyucu sağlık, terapi, ağız ve diş sağlığı, diyet ve beslenme gibi engelli ve yaş almış bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.
‘Herkes için kaliteli, koruyucu ve eşit sağlık hizmeti’ diyerek yola çıkan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yıllardır süregelen sayısız önemli hizmetini bu yıl da aksatmadan vatandaşla buluşturdu. 2020 yılının başlangıcından bu yana yaşlı ve engelli hizmetleri, nakil hizmetleri, engelsiz yaşam birimi hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, terapi hizmetleri, ağız ve diş sağlığı, diyet ve beslenme, hekim hizmetleri ve defin hizmetleri düzenli bir şekilde gerçekleşti. Müdürlüğün evde enjeksiyon, pansuman, kan alma, kan şekeri ölçümü ve serum takma gibi hizmetleri kapsayan Evde Bakım ve Destek Hizmetleri’nden; bu yıl içerisinde 354 kişi, bin 754 kez faydalandı. Yaş almış ve engelli bireylerin nakillerinin yanı sıra ambulans nakil hizmetini de sağlayan müdürlükten son 9 aylık periyotta 514 kişi toplamda bin 508 hizmet aldı.

Alanında uzmanlarla nitelikli sağlık hizmeti
Terapi hizmetleri kapsamında da oldukça donanımlı bir hizmet sağlayan müdürlük; konuşma ve dil terapisi, fizyoterapi ve psikoloji desteği de sunuyor. İlçede yaşayan ve fizik tedavi alması gereken bin 37 kişi, 8 bin 133 işlem alırken psikoloji desteği ile konuşma ve dil terapisinden toplamda 194 kişi faydalandı. Uzman diş hekimlerinin verdiği muayene, diş çekimi, dolgu ve diş taşı temizliği gibi hizmetlerden ise 865 kişi faydalandı. Aynı zamanda beslenmenin ve beslenme alışkanlıklarının öneminin bir kez daha hissedildiği bir dönemden geçerken, diyet ve beslenme hizmetinden bin 135 kişi yararlandı.

Beylikdüzü’nde engel yok
Dezavantajlı grupların hayatlarına dokunmak ve kolaylaştırmak adına da hizmetlerini sürdüren müdürlük, ilçede ikamet eden engelli bireylerin medikal malzeme talebine de karşılık verdi. Sosyal hizmet uzmanı tarafından gerekli incelemeye tabi tutularak ihtiyaç sahibi engelli bireylerin engel raporunun uygunluğuna göre talep etmiş olduğu medikal malzemeler bağışçıların da desteğiyle karşılandı. Hasta bezi, wolker, bebek arabası, hasta yatağı, oksijen tüpü ve baston gibi 506 malzeme 9 bin 173 kişiye ulaştı. 15-25 yaş arası zihinsel engelli bireylerin sosyal yaşamlarını desteklemek üzere kurgulanmış, toplumun engelli çocuklara bakış açısını değiştirecek farkındalık karması programları dahilinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Birimi’nde ise drama, ritim, masa tenisi, jimnastik ve resim gibi pek çok alanda 345 birey hizmet aldı.

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