Beylikdüzü Belediyesinin kampanyasına vatandaşlardan tam destek

Beylikdüzü Belediyesinin korona virüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ‘Beylikdüzü Tek Yürek’ diyerek başlattığı ‘Dayanışma Askısı’ kampanyası vatandaşlar tarafından büyük destek gördü. Beylikdüzü halkının yardımlarıyla ilk gün toplamda 85 kolilik kumanya hazırlandı.

Korona virüs sürecinde birçok önemli çalışmaya imza atan ve tedbirin yanı sıra dayanışma ruhunu da üst seviyede tutan Beylikdüzü Belediyesinin başlattığı ‘Dayanışma Askısı’ kampanyası vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. ‘Beylikdüzü Tek Yürek’ diyerek başlatılan ve yardımlaşmayı pekiştiren kampanya kapsamında, Beylikdüzü’ndeki tüm marketlere yerleştirilen 260 askıya ilk gün toplamda 85 kolilik erzak bırakıldı. Vatandaşların, ihtiyaç sahibi komşuları için askıya bıraktığı erzakları tasnifleyip kolileyen belediye ekipleri aynı titizlikle oluşturulan kumanyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Beylikdüzü Belediyesi aynı zamanda bırakılan ürünlerde eksiklerin olması durumunda da belediyenin Gıda Bankası ile takviyelerde bulunuyor.