YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beylikdüzü kapılarını sağlıkçılara açtı

Beylikdüzü kapılarını sağlıkçılara açtı

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.03.2020 13:29 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerine gitmekte endişe yaşayan sağlık çalışanlarına kapılarını açtı.

Beylikdüzü Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerine gitmekte endişe yaşayan sağlık çalışanlarına kapılarını açtı. Virüs karşısında ilçedeki tedbirleri artıran belediye ekipleri 5 bin apartmana dezenfektan paspas dağıtırken, lokasyonu yoğun olan binaların güvenliği ve hijyeni için de ilk etapta üç noktaya dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdi.
Beylikdüzü Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerine gitmekte endişe yaşayan sağlık çalışanlarına kapılarını açtı. Beylikdüzü Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personeline Kavaklı Hasan Doğan Stadı Beylikdüzüspor tesislerinde konaklama imkanı sağlandı. Sağlık çalışanları, yiyecekten temizliğe her türlü temel ihtiyaçlarının karşılandığı tesislerden memnun olduklarını dile getirdiler. Ayrıca sağlık çalışanlarının odaları her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor ve kıyafetleri yıkanıyor. Sağlık çalışanlarını ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, onlarla sohbet ederek yakından ilgilendi.
Öte yandan ilçe genelinde salgına karşı aldığı tedbirleri artıran belediye ekipleri, apartmanların girişlerinde kullanılmak üzere toplam 5 bin dezenfektan paspas dağıttı. Apartman girişlerine konulan paspaslar solüsyon ve çamaşır suyundan oluşan karışımından oluşuyor. Ayrıca ekipler lokasyonu yoğun olan kamu binalarında maksimum güvenliği ve hijyeni için ilk etapta üç noktaya dezenfeksiyon kabinleri yerleştirdi. Sağlık Bakanlığı onaylı ve dezenfeksiyon işlemi üzerine tasarlanmış kabinlerde kullanılan malzeme ise kişilerin solunum yollarında problem oluşturmayacak damlacık büyüklüğünde püskürtme yapısına sahip.

“30 sağlıkçımıza burada konaklama imkanı sunuyoruz”
Yapılan tüm çalışmaların ucunun sağlık çalışanları yararına olacağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzüspor’un tesislerini sağlıkçılarımıza açtık. Yaklaşık 30 sağlıkçımıza burada konaklama imkanı sunuyoruz. Ayrıca Beylikdüzü Belediyesine ait 11 dairemiz var. O daireleri de hızlıca sağlıkçılarımızın kalacağı hale getireceğiz. Biz dezenfektan paspas yaptık. Bunu yaklaşık Beylikdüzü’nde 5 bin apartmana dağıttık. İnsanlar evlerine girmeden önce ayak hijyenlerini bu vesile ile sağlıyorlar. Ayrıca bir de Türkiye’de ilk uygulamalardan biri de kabin uygulamasaydı. Kabin içerisine girdiğinizde üzerinize solüsyon sıkıyor ve üzerinizdeki mikrobu kırıyor. Kaymakamlık, belediye binası ve devlet hastanesinin önüne siparişimizi verdik. Bu saatten sonra bizim yapacağımız tüm işlerin ucunun sağlık çalışanlarının yararına dokunacağını biliyoruz” dedi.

“Hasta olma ihtimalini bile bile bu işi yapıyoruz”
Tüm sonuçlarına rağmen işinin başında olduğunu söyleyen Beylikdüzü Devlet Hastanesi Göz Doktoru Erkan Bulut, “Olayların başladığı günden beri üstümüze düşen görev ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Servislerde her bir odada izole olarak insanlar yatıyor. Hasta olma ihtimalini bile bile bu işi yapıyoruz. Evinizde yaşlınız olabilir, küçük çocuğunuz olabilir, ben de buna benzer bir nedenden dolayı şuan burada bulunuyorum. 2 küçük çocuğum var. Onlara hastalığı bulaştırmak istemiyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Sakarya’da yerel gazeteler ortak manşetle okuyucuların karşısına çıktı

Sakarya’da yerel gazeteler ortak manşetle okuyucuların karşısına çıktı

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
05:19
Sabah
06:45
Öğle
13:14
İkindi
16:45
Akşam
19:32
Yatsı
20:54

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Maçın ardından

Maçın ardından

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.