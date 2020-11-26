Beylikdüzü toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde üst sıralarda yer aldı

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten Yanındayız Derneği, Kanada Büyükelçiliği ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı İlçe Bazında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ni kamuoyu ile paylaştı. Siyasi, sosyal ve ekonomik yaşamda farkındalık oluşturmak adına hazırlanan endekste Beylikdüzü genel sıralamada 6. sırada yer alırken, Politik Katılım ve Karar Alma kategorisinde ise 4. sırada yer aldı.

Yanındayız Derneği, Kanada Büyükelçiliği ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile sosyal, siyasi ve ekonomik yaşamda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan, ‘İlçe Bazında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ kamuoyuna sunuldu. Rapor eğitim, ekonomik yaşam, politik katılım ve karar alma, kaynaklara erişim, sağlık ve spor olmak üzere dört ana kategori altında ele alındı. Endeks kapsamında 100 bin ve üzeri nüfusa sahip olan 225 ilçe ile 100 binden fazla nüfusa sahip olmayan dokuz ilin en fazla nüfusu olan ilçeleri araştırıldı. Sonuçlara göre toplumsal cinsiyet eşitliğinin yüksek olduğu ilçelerden biri olarak Beylikdüzü, 73 puan alarak genel sıralamada 6. sırada yer alırken, Politik Katılım ve Karar Alma Kategorisinde ise 4. sırada yer aldı.