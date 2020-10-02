Beylikdüzülülerden online eğitime yoğun ilgi

Beylikdüzü Belediyesi, online eğitim platformu Coursera ile 23 Eylül’de Türkiye’yi kapsayacak bir eğitim hareketi başlattı. Şimdiye kadar 5 bin 983 kişi, 2 bin 428 farklı kurstan, 14 bin 872 eğitim aldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Beylikdüzü Belediyesi olarak yaptığımız işbirliğiyle Coursera eğitim programını Türkiye genelinde tüm yurttaşlara sunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kurslara katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Beylikdüzü Belediyesinin aldığı online eğitim kurs hibesiyle dünyanın önde gelen online mesleki eğitim platformlarından biri olan Coursera iş birliğiyle başlattığı, tüm Türkiye’yi kapsayan uzaktan eğitim hareketine, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 50 saniyede bir öğrencinin kurs başvurusunda bulunduğu eğitim platformundan, 2 Ekim itibariyle 5 bin 983 kişi, 2 bin 428 farklı kurstan, 14 bin 872 eğitim aldı. Katılımcıların Harvard, Yale, Cambridge, Stanford ve Duke gibi dünyanın prestijli üniversitelerinden eğitim alabileceği eğitim hareketine kayıtlar www.courserabeylikduzu.org web sitesi üzerinden yapılıyor. Eğitimlere başvurular ekim ayı sonuna kadar devam edecek.