Beylikdüzü'nde 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntüye göre, Barış Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda dün akşam saatlerinde ilerleyen 34 FLL 946 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı. Yayalardan biri çarpmanın şiddetiyle iş yerinin bahçesine savruldu.
Kazada yaralanan Doğukan Karakaya, Mustafa Karakaya ve Mustafa Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücü Ahmad S.K. gözaltına alınarak Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi'ne götürüldü.