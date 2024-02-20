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  4. Beylikdüzü'nde 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Beylikdüzü'nde 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

AA AA
20.02.2024 11:57 | Son Güncelleme:
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İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen 3 kişiyi yaraladığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüye göre, Barış Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda dün akşam saatlerinde ilerleyen 34 FLL 946 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı. Yayalardan biri çarpmanın şiddetiyle iş yerinin bahçesine savruldu.

Kazada yaralanan Doğukan Karakaya, Mustafa Karakaya ve Mustafa Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Ahmad S.K. gözaltına alınarak Şehit Orhan Şahin Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Beylikdüzü

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