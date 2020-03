Beylikdüzü’nde 350 yetişkin ağaç eşitlik ve özgürlük için dikildi

Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde birbirinden önemli etkinliklerle yüzlerce kadını bir araya getirdi.

Beylikdüzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinliğe imza attı. Yaşam Vadisi 3.etapta ‘8 Mart Özgürlük ve Eşitlik Korusu’ için ağaç dikimiyle başlayan etkinlikler Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde fotoğraf sergisi, söyleşi, imza günü ve tiyatro gösterimiyle devam etti. Aynı zamanda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Beylikdüzü’nde toplamda 10 bin menekşe Yakuplu, Gürpınar, Kavaklı ve Beylik Pazarı alanlarında Beylikdüzülü kadınlar için dağıtıldı. Üç gün boyunca devam eden dağıtımlara Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte katıldı.

“Hayal ettiğimiz dünyayı kadınlarla omuz omuza kuracağız”

Etkinlikler kapsamında ilk konuşmasını Yaşam Vadisi 3.etapta, Lions Kulübü ile birlikte yapılan ağaç dikim etkinliğinde gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman kadınları önceleyen, toplumda cinsiyet eşitliğini savunan ve eşitsizliğin karşısında her daim duran bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Kadın erkek eşitliğinin en üst düzeyde olduğu bir dünya hayalimiz var ve bu hayali kadınlarla birlikte omuz omuza kuracağız. Burada 350 yetişkin ağacımızı toprakla buluşturuyoruz. Köklerinin eşitliğe dallarının ise özgürlüğe uzandığı bir dünyayı her birlikte kuracağız” dedi. Ağaç dikim etkinliğinin ardından Başkan Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte kadınlara menekşe takdim ederek günlerini kutladı.