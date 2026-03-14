Sahtekarlar final yapıyor! Now Tv fişini çekti

Sahtekarlar dizisi bu akşam 22. bölümüyle final yapıyor. Başrollerinde Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in yer aldığı dizi reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca kanal yönetimi final kararı verdi.

Öznur Yaslı İkier

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrollerinde yer aldığı Ay Yapım imzalı Sahtekarlar dizisi reytinglere yenik düştü.

Sahtekarlar dizisi sezona iyi başlasa da düşen reytinglerin ardından finalden kaçamadı. 7 Mart Cumartesi akşamı final bölümü yayınlanması beklenen Sahtekarlar'ın finali ertelendi.

Normal şartlarda Pazar akşamları ekranlara gelen dizininin finali bu akşam yayınlanacak. Dizi 22. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

FİNAL KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Sahtekarlar dizisinin final yapması sosyal medyada tepki çekti. Dizi takipçileri; 'Çok güzel bir diziydi finali hak etmedi', 'Saçma sapan diziler devam ederken böyle güzel bir dizi final olması çok üzücü', 'Devam etmeyi hak eden bir diziydi', 'Yazık oldu', 'Yazıklar olsun böyle bir dizi biter mi senaryo ve oyuncular bu kadar mükemmelken' gibi yorumlar yaptılar.

SAHTEKARLAR 22. BÖLÜM ÖZETİ

Ertan’ın izini sürdüğü ipuçları onu giderek daha karanlık bir noktaya götürürken, Bakizade Vakfı etrafında yaşanan gelişmeler dikkat çekmeye başlar.

Ertan’dan haber alamayan Asya şüphelerinin peşinden gider. Öte yandan vakıf içinde fark edilen küçük bir detay, uzun süredir gizli kalan bir gerçeğin kapısını aralayabilecek kadar güçlüdür.

Bu hikayenin sonunda acaba yılların hesabı görülürken, suçlular cezasını çekip iyiler kazanabilecek mi?

