Fenerbahçe yönetimi Karagümrük mağlubiyetinin ardından 'Acil' koduyla harekete geçti!

Trednyol Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve zirve yarışında büyük bir şoka uğradı. Karşılaşmanın ilk yarısında Bartuğ Elmaz ve Serginho'nun ayağından gelen gollerle maçı kazanan ev sahibi ligde kalmak adına önemli bir 3 puanının sahibi oldu.

'ACİL' KODUYLA TOPLANIYORLAR!

Maçın ardından büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'de Başkan ve yönetim kurulu acil koduyla toplanma kararı aldı.

"BİZİM İÇİN FELAKET!"

"Fenerbahçe bu sezon ilk mağlubiyetini aldı ve bu mağlubiyeti getiren nedenler neydi?"

Matteo Guendouzi: "Pek çok sebep vardı. İlk olarak çok kötü oynadık, bütün takım olarak çok kötü oynadık. Bebek gibi oynadık. Ruhu, mentaliteyi sahada gösteremedik. En kötü maçımızdı. Felaketti! Çok kötüydük, bebekler gibiydik sahada. Hayal kırıklığına uğradık. Bizim için felaket bir maçtı!"