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  4. Beylikdüzü'nde 4 yaşındaki oğlunu öldürdüğü öne sürülen annenin yargılanmasına devam edildi

Beylikdüzü'nde 4 yaşındaki oğlunu öldürdüğü öne sürülen annenin yargılanmasına devam edildi

07.04.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde, 4 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdüğü öne sürülen annenin "kendisini savunamayacak çocuğunu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılandığı davada, mahkeme sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasına karar verdi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sarah Olabi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktulün babası ve sanığın eşi olan Abdülkerim Tahan ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığıyla ilgili raporun geldiğini belirterek, rapora göre sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığını kaydetti.

Söz verilen sanığın eşi Abdulkarim Tahan, "Şikayetçi değilim hasta olduğunu ben biliyordum. Şu an cezaevinde iyi olduğunu iyileştiğini biliyorum serbest bırakılmasını istiyorum." dedi.

Sanık Sarah Olabi de çok pişman ve çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Şimdi daha iyiyim. Hastanede 5 ay kaldım. Olay nasıl oldu bilmiyorum. Keşke başka şekilde çocuğum hayatını kaybetseydi de benim elimden olmasaydı." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesine sevk edilerek akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili kati rapor alınmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beylikdüzü’nde 19 Şubat 2022'de sanık Sarah Olabi'nin babasının evine 4 yaşındaki oğlu Mohamad Tahan ile ziyarete gittiği belirtiliyor.

Sanık Olabi'nin, uyutmak amacıyla girdiği bir odada oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, sanık Olabi hakkında "kendisini savunamayacak çocuğunu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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